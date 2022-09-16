Zelenskiy: İzyum'da toplu mezar bulundu

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'dan geri alınan İzyum kentinde bir toplu mezar bulunduğunu bildirdi. Başlatılan soruşturmada ilk sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'dan geri alınan İzyum kentinde bir toplu mezar bulunduğunu açıkladı. Bulunan ceset sayısı ve ölüm nedenleri gibi ayrıntılara girmeyen Zelenskiy, soruşturmaların başlatıldığını ve ilk sonuçların Cuma günü belli olacağını belirterek "Rus işgalinin neler yaptığını tüm dünyanın bilmesini istiyoruz" dedi.

Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından tahta haçların bulunduğu bir mezarlık fotoğrafı paylaşarak tüm cesetlerin yerinden çıkarılacağını ve adli tıp incelemesine tabi tutulacağını belirtti. Yermak, Rusya'yı katliam ve terörizmle suçladı.

Sky News televizyon kanalına konuşan bölge emniyet müdürü Sergey Botvinov da mezarlıkta yaklaşık 440 ceset bulunduğunu, bazı cesetlerde kurşun yaraları tespit edildiğini, bazılarının ise bombardımanlarda öldüğünün düşünüldüğünü kaydetti.

İzyum'daki durumu Buça ve Mariupol'deki katliamlara benzeten Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın her yerde geride ölüm bıraktığını ve dünyanın bu savaştan dolayı Moskova'dan hesap sorması gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı: Putin UCM'de yargılanabilir

Dün Kiev'de Zelenskiy ile görüşen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da Ukrayna'da en ağır savaş suçlarının işlendiğine dair kuşku bulunmadığını belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelecekte Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasını ihtimal dahilinde gördüğünü kaydetti.

Avrupa ülkelerini Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları artırmaya çağıran von der Leyen, "Tanka ihtiyacımız var diyorlarsa bunu ciddiye almamız ve sevk etmemiz gerekir. Ukraynalılar, doğru askeri araçlara sahip olduklarında kendilerini savunabileceklerini kanıtladılar" diye konuştu.

AFP/BK,TY