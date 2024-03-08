Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'da Ukrayna donanması için inşa edilen korvet tersanesini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Ukrayna donanması için Ada sınıfı "Ivan Mazepa" korvetinin inşa edildiği tersaneyi ziyaret etti.

Zelenskiy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Türkiye'de, İstanbul'da Ukrayna donanması için inşa edilen korvetlerin olduğu tersaneyi ziyaret ettiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Ivan Mazepa korvetinin hazırlık durumunu ve teçhizatını inceledim ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri personeliyle görüştüm. Kendilerine hizmetleri için teşekkür ettim. Ülkemizi güçlendiriyoruz." ifadelerini kullanan Zelenskiy, Ada sınıfı ikinci korvetin inşasını da denetlediğini ve korvete "Hetman Ivan Vyhovskyi" adını verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm Türk ve Ukraynalı savunma şirketlerine, "ortaklıkları, barışı yakınlaştırmaları ve bunu kalıcı yapmak için birlikte çalışmaları" için teşekkür etti.