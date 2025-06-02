Zelenskiy İstanbul'da Rusya ile Yeni Esir Takaslarını Görüştü

Zelenskiy İstanbul'da Rusya ile Yeni Esir Takaslarını Görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Rusya ile yeni esir takasları konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ayrıca, Ukrayna'nın güvenliğini artıracak ortak kararlar alındığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek amacıyla İstanbul'da düzenlenen görüşmelerde, Rusya ile yeni esir takasları konusunda anlaştıklarını söyledi.

Zelenskiy, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen Bükreş Dokuzlusu (B9) Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve zirveye katılan ülke liderleriyle düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında bugün İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere değindi.

Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmelerin sona erdiğini aktararak, "İstanbul'daki görüşmeler sona erdi. Heyetler Türk tarafının aracılığıyla belgeleri değiştirdi. Savaş esirlerinin serbest bırakılması için hazırlık yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Vilnius'taki zirve kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelerde Ukrayna'nın güvenliğini artıracak konuları da ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, ortaklarımızla güvenliğimizi daha da artıracak birkaç ortak karar konusunda anlaştık. Yardım etmeye istekli olduğunuz için her birinize teşekkür ederim. Yeni savunma paketleri olacak, Ukrayna silah üretimine, özellikle de insansız hava araçlarına yeni yatırımlar yapılacak. Ukrayna çok daha fazlasını üretebilir."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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