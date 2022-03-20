Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İsrail Parlamentosuna hitap etti - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İsrail Parlamentosuna hitap etti

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşması Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 25'inci gününde, İsrail Parlamentosuna hitap etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 25'inci gününde, İsrail Parlamentosuna hitap etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İsrail Parlamentosuna hitap etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İsrail Parlamentosuna hitap etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İsrail Parlamentosuna hitap etti

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, İsrail, Rusya, Güncel, Haberler

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