Zelenskiy: "İşgal altındaki topraklardaki bu saçmalığa referandum taklidi bile denilemez"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerindeki referandumlara ilişkin, "İşgal altındaki topraklardaki bu saçmalığa referandum...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerindeki referandumlara ilişkin, "İşgal altındaki topraklardaki bu saçmalığa referandum taklidi bile denilemez." ifadesi kullandı.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rusya'nın hiçbir suç eyleminin Ukrayna için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini belirterek, "işgal altındaki topraklardaki bu saçmalığa referandum taklidi bile denilemeyeceğini" söyledi.

Birleşmiş Milletler tüzüğünü ve halkların bir arada yaşamasının temel ilkelerini tanıdıklarını kaydeden Zelenskiy, Ukrayna, Avrupa ve dünyadaki normal yaşamı korumak için hareket etmeye devam edeceklerini belirterek, "Herson ve Zaporijya bölgelerinde, Donbas'ta ve Harkiv bölgesinin şu anda işgal altındaki bölgelerinde ve Kırım'da halkımızı korumak için harekete geçeceğiz." diye konuştu.