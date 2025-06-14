Zelenskiy, İran-İsrail Gerilimini Değerlendirdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran ile İsrail arasındaki gerilimin küresel enerji piyasalarını etkilediğine dikkat çekti. Rusya'nın bu durumu fırsata çevirebileceğini belirten Zelenskiy, enerji için fiyat tavanı uygulanmasının önemini vurguladı.

(ANKARA) – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimin küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisine dikkat çekerek, Rusya'nın bundan fayda sağlayabileceğini ifade etti.

Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da olanlar şu anda petrol fiyatlarını yükseltiyor ve bu da Avrupa'nın güvenliğini etkiliyor" ifadelerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını finanse ettiği en önemli gelir kaleminin petrol olduğunu belirten Zelenskiy, "Rus enerjisine fiyat tavanı getirmek kritik önemde, çünkü petrol onların ana gelir kaynağı" dedi. İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimin küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisine dikkat çeken Zelenskiy, Rusya'nın bundan fayda sağlayabileceğini kaydetti.

Zelenskiy, İran ve İsrail arasındaki çatışmanın Ukrayna'ya yapılan yardımı azaltmamasını umduğunu belirtti.

Rusya'ya yaptırımların sıkı uygulanması ve boşlukların kapatılmasının önemli olduğunu belirten Zelenskiy, "Yaptırımlar yalnızca para meselesi değil, aynı zamanda ölümcül teknolojinin, örneğin balistik füze bileşenlerinin akışını durdurmakla ilgili" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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