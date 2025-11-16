Haberler

Zelenskiy'in Atina Ziyareti: Yunanistan'dan Ukrayna'ya Destek

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ve Başbakan Miçotakis ile görüşerek Yunanistan'ın Ukrayna'ya olan desteğini ve enerji tedarikini görüştü. Ayrıca, Yunanistan ile Ukrayna arasında ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin anlaşma imzalandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaptığı ziyarette, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Zelenskiy, Tasulas ile görüşmesinde Yunanistan'ın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya gösterdiği desteğe teşekkür etti.

Tasulas ise Yunanistan'ın da diğer Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri gibi Rusya karşısında Ukrayna'yı desteklediğini ifade ederek, Ukrayna'nın AB üyeliğinde ve ülkenin yeniden yapılandırılmasında rol oynamaya hazır olduğunu belirtti.

ABD doğal gazının Ukrayna'ya satışına ilişkin anlaşma

Zelenskiy'in Atina ziyareti vesilesiyle, Yunanistan'ın Kamu Doğal Gaz Şirketi (DEPA) ile Ukrayna'nın milli petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz arasında, ABD'den gelecek sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Ukrayna'ya tedarik edilmesine ilişkin niyet beyanı anlaşması imzalandı.

Miçotakis, Zelenskiy ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'nin de imza törenine katıldığı anlaşma, Ukrayna'nın 2025-2026 kış dönemindeki doğal gaz ihtiyaçlarını karşılama amacını taşıyor.

Zelenskiy ve Miçotakis ise yaptıkları ikili görüşmenin ardından gazetecilere ortak basın açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, bugünkü temasların Ukrayna'ya enerji tedarikine yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu ifade ederek, Ukrayna'ya bu tedarikin sağlanması nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a da teşekkür etti.

Miçotakis, Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini dile getirerek, Yunanistan'ın Orta ve Doğu Avrupa'ya ABD'den gelecek LNG'yi ulaştırmaya hazır olduğunu kaydetti.

Zelenskiy'in Atina programı kapsamında Yunanistan Parlamento Başkanı Nikitas Kaklamanis ile görüşmesi de bekleniyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
