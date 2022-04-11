Zelenskiy iletişim stratejisinde Putin'den avantajlı mı?

Birçok kişi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rus işgaline karşı ülkesini yönetme biçiminin olumlu bulunmasında, neyi nasıl söylediğinin etkili olduğu görüşünde. Oyunculuktan da bildiği iletişim stratejilerinin faydasını gördüğüne dikkat çekiliyor.

DailyMotion.com / Güncel