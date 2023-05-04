Zelenskiy, Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 göndermeyi seçenek dışı görmemesinden memnun

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderilmesini seçenek dışı görmemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Zelenskiy, önceden duyurulmayan Hollanda ziyareti sırasında parlamentonun üst kanadı Senato'da yaptığı konuşmada, Hollanda'nın Ukrayna'ya verdiği askeri destek için teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı ayrıca Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderilmesini seçenek dışı görmemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Senatodan sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ziyaret eden Zelenskiy, Mahkeme Başkanı Piotr Hofmanski tarafından karşılandı.

Zelenskiy, UCM'den sonra Soesterberg Hava Üssü'nü ziyaret etti, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Belçika Başbakanı Alexander de Croo ve Hollanda Kralı Willem Alexander ile bir araya geldi.

Zelenskiy ile Rutte ortak basın toplantısı düzenledi

Rutte, Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya muhtemel F-16 savaş uçağı tedariki için Belçika, İngiltere, Danimarka gibi ortak ülkelerle çalışma ve istişare hallinde olduklarını dile getirdi.

Hassas bir konu olduğu için bunun zaman aldığını kaydeden Rutte, obüsler ve Leopard tankları için de benzer bir süreçten geçildiğini hatırlattı.

Rutte, Twitter'dan da "Zelenskiy'in ziyareti, Ukrayna halkının ve Devlet Başkanı'nın, Rus saldırısına boyun eğmeyeceği mesajını bir kez daha güçlü şekilde veriyor. Bu özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için yapılan bir savaş ve biz de bu sebeple Ukrayna'nın yanındayız." paylaşımını yaptı.

Zelenskiy de daha fazla silahın hızlıca Ukrayna'ya ulaştırılması ve Ukraynalı pilotların eğitimi için daha fazla beklenilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı, temaslarının ardından Hollanda'dan ayrıldı.