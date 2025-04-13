Zelenskiy, Hava Savunma Kapasitesinin Güçlendirilmesini Vurguladı

KİEV, 13 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerini güçlendirmenin en önemli öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Zelenskiy, cuma günü ülkenin orta kesimindeki Krıvıy Rih kentine düzenlediği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Kiev'in Ukrayna halkını ve kentlerini korumak için ek hava savunma sistemlerine ve füzelere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Zelenskiy, uluslararası ortaklara Ukrayna'ya gerekli sistemlerin tedariki için siyasi karar alma çağrısında bulundu.

Yerel basında yer alan haberlere göre Zelenskiy hafta içinde yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde hava savunma sistemlerini de içeren bir askeri paket için 30-50 milyar ABD doları düzeyinde kaynak toplamaya hazır olduklarını söylemişti.