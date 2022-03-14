Zelenskiy: "Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenskiy: "Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Zelenskiy:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya saldırılarına karşı NATO'yu uyararak, "Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya saldırılarına karşı NATO'yu uyararak, "Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 19 gündür aralıksız sürerken, Rus birlikleri askeri noktaların yanı sıra sivil yerleşimleri de hedef almaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne (AB) seslenerek Ukrayna hava sahasının kapatılmasını istedi. Zelenskiy, "Geçtiğimiz sene NATO liderlerini uyarmıştım. Rusya'ya karşı ciddi yaptırımlar uygulanmazsa savaşın başlayacağını söylemiştim. Ben haklı çıktım. Şimdi tekrar söylüyorum. Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzeleri NATO topraklarına da düşecek. Artık an meselesi" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title