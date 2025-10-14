Zelenskiy, Harkiv'deki Rus hava saldırısını kınadı: 57 yaralı

Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Harkiv'e düzenlenen hava saldırısında 57 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırıda bir hastanenin de hedef alındığını belirten Zelenskiy, uluslararası müttefiklerden destek talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Harkiv'e ve kentteki hastaneye düzenlediği hava saldırısında 57 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusların, Harkiv kentine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırıda bir hastanenin de hedef alındığına işaret eden Zelenskiy, "Bu gece Harkiv'e ve kentteki hastaneye hava bombaları atıldı, 57 kişi yaralandı. Hayatların kurtarıldığı yere yönelik tamamen terörist, sinsi bir saldırı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya yapılan saldırılarda 96 insansız hava aracının da kullanıldığını aktararak, ülkedeki farklı bölgelerde enerji altyapısının hedef alındığını kaydetti.

Rus hava saldırılarını önlemek için müttefik ülkelerin "Patriot", "NASAMS", "SAMP/T" gibi hava savunma sistemleri ile Ukrayna'ya destek vermesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Dünya, Moskova'yı gerçek müzakereler için masaya oturmaya zorlamalı. Sadece güç yoluyla barış bir sonuç verebilir." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
