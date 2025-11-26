Haberler

Zelenskiy Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Barış Planı"nı görüşmek için ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Barış Planı"nı görüşmek için ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Ukrayna konusunda çevrim içi düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin katılımcılarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı çevrim içi zirvede konuşan Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırladığı "Barış Planı"na ilişkin geçen günlerde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmelere dikkati çekti.

Zelenskiy, "Ukrayna ile ilgili güvenlik kararlarının Ukrayna'yı da kapsaması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz, Cenevre'deki tutumumuz buydu." dedi.

İsviçre'deki toplantıların olumlu geçtiğini aktaran Zelenskiy, "Cenevre'de düzenlenen toplantı ve müzakerelerin ardından olumlu bir sonuç aldık." diye konuştu.

Görüşmelerin sonucunda bir "çerçeve belgesi" oluşturduklarını söyleyen Zelenskiy, Barış Planı'na ilişkin yapılacak görüşmelerde müttefik ülkelerin liderlerinin de yer alması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçeve masada ve ABD'yle, Başkan Trump'ın kişisel katılımıyla, Avrupa'yla, liderlerle, yardım edebilecek, güç ve imkana sahip tüm müttefiklerle birlikte ilerlemeye hazırız. Başkan Trump ile görüşmeye hazırım. Hala görüşülmesi gereken hassas konular var ve Avrupalı liderlerin katılımının faydalı olabileceğine inanıyoruz."

Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırılarının devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, müttefiklere Ukrayna'ya yardımları sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "Barış Planı" için ABD Başkanı Trump'la görüşmek üzere bu ay ABD'ye gideceğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.