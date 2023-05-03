Zelenskiy, Finlandiya'ya Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya'nın Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu yardıma ilk yanıt verenlerden biri olduğunu belirterek destekleri için teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya'nın Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu yardıma ilk yanıt verenlerden biri olduğunu belirterek destekleri için teşekkür etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Zelenskiy, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Rusya'ya uygulanan Avrupa Birliği (AB) yaptırım paketlerinin Finlandiya ile görüşecekleri konulardan biri olduğunu, Rusya'nın bu yaptırımlardan sürekli kaçınmaya çalıştığını söyledi.

Rusya'ya ne kadar çok baskı uygulanırsa sonucun o kadar çabuk alınabileceğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu yılın bizim için belirleyici olacağına inanıyorum. Avrupa için, Ukrayna için, zafer için belirleyici olacak. Teşekkürler Finlandiya. Bize yardım eden herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, gazetecilerden birinin birçok ülke varken neden Finlandiya'yı ziyaret ettiğini sorması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Her şeyden önce biz ortağız. İkinci olarak, bugün İskandinav ülkelerinin büyük önem taşıyan güçlü bir zirvesini gerçekleştireceğiz. Bu zirve bölgenin güvenliğini, topraklarımızın güvenliğini artırmanın yanı sıra kendimizi savunma kapasitemizi geliştirmek ve savaş alanlarında bizi daha güçlü kılmakla ilgili. Size karşı dürüst olacağım. 15'inci destek paketi diyoruz ancak mesele sayılar değil. Mesele kurtarılan hayatların sayısı. İşte bu nedenle, Ukrayna topraklarını özgürleştirmek ve işgal etmek için yürüttüğümüz haklı karşı saldırı operasyonlarında başarılı olabilmemiz için ortak ülkelerin bize daha fazla destek sunmasını görmek üzere buradayım."

Volodimir Zelenskiy, Finlandiya'nın Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu yardıma ilk yanıt verenlerden biri olduğunu kaydederek destekleri için teşekkür etti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto da İskandinav ülkelerinin Ukrayna'yı desteklemek konusunda elinde geleni yaptığını belirterek "Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna'ya 15'inci askeri destek paketimiz hazır ve 16'ıncının da olacağına eminim." ifadelerini kullandı.

Niinisto, 'neden savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmediği, neden beklendiği' sorusunun yönetilmesi üzerine, "Bu konu önce F-16 uçaklarıyla gündeme geldi. Bizde onlardan yok ancak Hornet tipi savaş uçağı var. Onlar da oldukça eski ve birçok Avrupa ülkesinde bulunmuyor." cevabını verdi.

Bunun üzerine Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy araya girerek "Ama biz sizin uçaklarınızı seviyoruz. Onlar gayet iyiler." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin akşam saatlerinde Nordik-Ukrayna Zirvesi'ne katılması ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile görüşmesi bekleniyor.