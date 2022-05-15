Zelenskiy, Eurovision'un bir gün Mariupol'da düzenlenmesi için çalışacaklarını söyledi - Haberler

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Zelenskiy, Eurovision'un bir gün Mariupol'da düzenlenmesi için çalışacaklarını söyledi

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Zelenskiy, Eurovision'un bir gün Mariupol'da düzenlenmesi için çalışacaklarını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 66'ıncısı bu yıl İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı ülkesinin kazanmasına ilişkin, "Eurovision katılımcıları ve konuklarını bir gün Ukraynalı Mariupol'da ağırlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 66'ıncısı bu yıl İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı ülkesinin kazanmasına ilişkin, "Eurovision katılımcıları ve konuklarını bir gün Ukraynalı Mariupol'da ağırlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Stefania" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra"nın kazanmasıyla ilgili olarak Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna müziği ve Ukraynalıların cesaretinin Avrupa'yı etkilediğini belirtti.

Vladimir Zelenskiy, "Önümüzdeki yıl Ukrayna Eurovision'a ev sahipliği yapacak, tarihinde üçüncü kez ve inanıyorum ki son değil." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, halen Rusya'nın kuşatması altında bulunan Mariupol kentiyle ilgili "Eurovision katılımcılarını ve konuklarını bir gün Ukraynalı Mariupol'da ağırlamak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Yarışmada Ukrayna'yı temsil eden ekibe teşekkür eden Zelenskiy, "Düşmanla savaşta muzaffer akorumuzun çok uzak olmadığından eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna, 2004 ve 2016 Eurovision Şarkı Yarışmalarını da kazanmıştı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Eurovision, Mariupol, Ukrayna, Şarkı, Güncel, Haberler

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