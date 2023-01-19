Zelenskiy: En acımasız çatışmaların merkezi Donbas'tır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya kaşı ülkesinde devam eden savaş kapsamında en ağır çatışmaların Donbas bölgesinde yaşandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya kaşı ülkesinde devam eden savaş kapsamında en ağır çatışmaların Donbas bölgesinde yaşandığını belirtti.

Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü mesajıyla Ukrayna halkına seslenerek yaklaşık 11 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Son dönemlerde olduğu gibi en ağır çatışmaların Ukrayna'nın Donbas bölgesinde devam ettiğini ifade eden Zelenskiy, "En acımasız ve ilkeli çatışmaların merkez yeri Donbas'tır." dedi.

Ortak ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı silah desteğin önemini vurgulayan Zelenskiy, Kanada'nın de ülkesi için bir silah yardım paketi hazırladığını anlattı. Zelenskiy, "Yakın gelecekte savunmamızı desteklemek için yeni ve gerçekten ihtiyaç duyduğumuz adımların atılacağını biliyorum." diye konuştu.

Helikopter kazasında 14 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Konuşmasında, başkent Kiev bölgesine bağlı Brovari kentinde bu sabah saatlerinde meydana gelen helikopter kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ve ekibinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Zelenskiy, kaza sonucu 14 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Bakan Monastırskiy ile yardımcıların bulunduğu helikopterin Brovari'de bir okulun üzerine düştüğünü aktaran Zelenskiy, olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmalarının 9 saat sürdüğünü söyledi. Zelenskiy, kazada yaşamını yitirenler arasında 1, yaralıların arasında ise 11 çocuğun yer aldığını belirtti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığına işaret eden Zelenskiy, "SBU (Ukrayna Güvenlik Servisi), bu korkunç olay hakkında cezai işlem başlattı." dedi.