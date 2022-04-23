Zelenskiy: "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, Ukrayna müzakereden çekilecek" (2)
AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Zelenskiy: "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek"
Zelenskiy: "Eğer Mariupol'da insanlarımız yok edilirse, işgal altındaki bölgelerde sözde referandumlar yapılırsa, Ukrayna (Rusya ile yapılacak) herhangi bir müzakereden çekilecek"
AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel