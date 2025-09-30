Zelenskiy'den Zaporijya Nükleer Santrali Uyarısı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'da Rus ordusunun kontrolündeki Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne 7 gündür elektriğin verilmediğini belirterek, "Dünyanın, sonuçların ne olabileceğini bilmesi önemli. Uygun bir yanıt bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Savaş nedeniyle Rusya'da bulunan Ukraynalı çocukların geri getirilmesiyle ilgili çalışmaları bu görüşmede ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Rusya tarafından kaçırılan tüm Ukraynalı çocukların geri getirilmesi gerekliliğini dünyanın da desteklemesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaşın başında Rus ordusunun ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki son durum hakkında da konuştuklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Orada (santralde) şimdilik en uzun süreli elektrik kesintisi yaşanıyor. Santrale 7 gündür elektrik verilmiyor, elektrik şebekeleri de bombardıman nedeniyle hasar gördü. Dünyanın, sonuçların ne olabileceğini bilmesi önemli. Uygun bir yanıt bekliyoruz."

"Trump'ın Gazze ile ilgili duyurduğu planı destekliyoruz"

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini de Gutteres ile ele aldıklarını aktararak, "Bu güçlü bir girişim ve barış önerilerinin gerçekleşmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.