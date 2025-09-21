Haberler

Zelenskiy'den Yaptırım Çağrısı: ABD'nin Katılımı Gerekiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı Avrupa Birliği'nin 19. yaptırım paketine ABD'nin de katılmasını talep etti. Rus ordusunun hava saldırılarına devam ettiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın silah üretimini destekleyen teknolojilerin tespit edildiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı hazırladığı 19. yaptırımlar paketine ABD'nin de katılmasını istediklerini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun, ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Son bir hafta içerisinde, Rusların, ülkesine 1500'ün üzerinde insansız hava aracı (İHA), 1280'den fazla güdümlü bomba ve çeşitli tiplerde 50 füze fırlattığını hatırlatan Zelenskiy, Rusya'ya yönelik "güçlü" baskının kurulması gerektiğini kaydetti.

Volodimir Zelenskiy, mesajında, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yapılan saldırılarda kullanılan mühimmatın içerisinde Avrupa, Amerika, Çin, Japonya gibi onlarca ülkeye ait 123 binden fazla bileşenin tespit edildiğini aktararak, "Tüm bu teknolojiler, Rusya'nın geniş çaplı silah üretmesine yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiği çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Rusya, yaptıklarının sonuçlarını hissetmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Rus saldırılarının önlenmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Rusya durdurulmazsa, Avrupa ve Pasifik bölgesi ülkeleri için kesinlikle bir tehdit haline gelecektir." görüşünü paylaştı.

AB'nin, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini hazırladığını anımsatan Zelenskiy, "AB'nin 19. yaptırım paketinin gerçekten acı verici olacağını ve ABD'nin de Avrupalılara katılacağını bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

