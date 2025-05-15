Zelenskiy'den Türkiye'de Yaptırımlar ve Ateşkes Çağrısı

Zelenskiy'den Türkiye'de Yaptırımlar ve Ateşkes Çağrısı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'deki basın toplantısında ateşkes sağlanmaması durumunda Rusya'ya yönelik daha etkili yaptırımlar talep etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Zelenskiy, Kırım'ın Ukrayna'nın parçası olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ateşkes olmazsa, ciddi kararlar alınmazsa, ikili görüşmeler olmazsa, o zaman savaşın daha hızlı sona ermesi için teşvik olacak uygun ( Rusya'ya yönelik) yaptırımlar istiyoruz." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Türkiye'ye yanında getirdiği heyetle savaşın gerçekten sona ermesini ve savaşı bitirmek istediklerini gösterdiklerini belirtti.

Zelenskiy, heyetindeki temsilcilerin karar verebilecek yetkililer olduğuna dikkatini çekerek, "Burada bulunan hepimizin, savaşın sonunu getirecek adımlar konusunda anlaşmak için kurumsal olarak bir yetkisi var." dedi.

Rusya'nın, Türkiye'ye gönderdiği heyete göre savaşı bitirmek konusunda niyetli olmadığını gösterdiğini savunan Zelenskiy, "Ateşkes olmazsa, ciddi kararlar alınmazsa, ikili görüşmeler olmazsa, o zaman savaşın daha hızlı sona ermesi için teşvik olacak uygun ( Rusya'ya yönelik) yaptırımlar istiyoruz." diye konuştu.

"Kırım Ukrayna'dır"

Zelenskiy, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün kendileri için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak, bu konuyu müzakerelerde tartışmayacaklarını belirtti.

Türkiye'nin de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydeden Zelenskiy, "Geçici olarak işgal edilen toprakları tanımıyoruz, yarımadayı ( Kırım ) Rusya olarak tanımıyoruz. Bütün görüşmelerde şunu vurguluyorum. Bu benim sarsılmaz tutumumdur. Geçici olarak işgal edilen tüm topraklarımızı hukuki olarak Rus toprağı olarak tanımıyoruz. Kırım Ukrayna'nın parçasıdır, Kırım Ukrayna'dır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkelerini savunmaya çalıştıklarını belirterek, "Sorun Ukrayna değil, Ukrayna sadece kendini savunmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki gelişmelere değinen Zelenskiy, Rusların amaçlarına ulaşmak için her şeyi yapacağını vurgulayarak, "Biz de bu amaçları engellemek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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