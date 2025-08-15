Zelenskiy'den Trump ve Putin Görüşmesine İlişkin Açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ve Putin arasında yapılacak Alaska'daki görüşmeyi değerlendirerek, barış sürecine vurgu yaptı. Ukrayna'nın savaşın sona ermesi için üretken bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeye ilişkin, "Alaska ile saat farkımız 11'dir. Bu yüzden yarın Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajda, Trump ve Putin arasında Alaska'da yapılacak toplantı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'ye güvendiklerini kaydeden Zelenskiy, "Herkesin, savaşın adil bir şekilde sona ermesine ihtiyacı var. Ukrayna, savaşı sona erdirmek için olabildiğince üretken bir şekilde çalışmaya hazır ve Amerika'nın güçlü tutumuna güveniyoruz." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sona erdirmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alaska ile saat farkımız 11'dir. Bu yüzden yarın Avrupa'daki herkes için gün erken başlayacak. Gereken görüşmelere hazırlanıyoruz. Rusya, kendi başlattığı ve yıllarca süren savaşı sona erdirmeli. Cinayetlerin sona ermesi şart. Liderler toplantısı şart. En azından Ukrayna, Amerika ve Rus tarafı ve etkili çözümlerin mümkün olduğu format budur. Güvenlik garantileri şart."

Zelenskiy ayrıca kalıcı bir barışın sağlanması gerektiğini vurguladı.

