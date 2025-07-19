Zelenskiy'den Rusya ile Üçüncü Tur Müzakereleri Teklifi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile esir takası konularında üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılmasını teklif etti ve ateşkes için müzakere dinamiklerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılmasını teklif etti.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafıyla esir takası konularında görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "İstanbul'daki son toplantıda varılan anlaşmaları yerine getirmeye devam ediyoruz. Ekip şu anda başka bir takas üzerinde çalışıyor." dedi.

Eski Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Rusya'ya üçüncü tur müzakerelerinin gelecek hafta yapılması teklifini götürdüğünü belirten Zelenskiy, "Müzakere dinamikleri artırılmalıdır. Ateşkesin sağlanması için her şey yapılmalıdır. ve Rus tarafı kararlarından kaçınmayı bırakmalıdır." diye konuştu.

Zelenskiy, barışı sağlamak için liderler düzeyinde bir toplantı yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Ukrayna böyle bir toplantıya hazır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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