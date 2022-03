Zelenskiy'den Rus saldırılarına karşı küresel çapta protesto çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 1. ayı yaklaşırken tüm ülkelere protesto çağrısında bulunarak, "Duruşunuzu gösterin. Ofislerinizden, evlerinizden, okullarınızdan ve üniversitelerinizden çıkın. Barış için çıkın. Ukrayna'yı desteklemek, özgürlüğü desteklemek, yaşamı desteklemek için Ukrayna sembolleriyle çıkın" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarının 1. ayında videolu mesaj yayınladı. Rus halkına seslenen Zelenskiy, Rusların ülkelerini terk etmesini istedi. "Eminim aranızda devletinizin politikasından iğrenen çok kişi vardır" diyen Zelenskiy, "Kiminiz zaten televizyonda gördüklerinizden, kendi propagandacılarınızın internette size nasıl yalan söylediğinden bıkmış durumda. Ödediğiniz vergilerle yapılan savaşla ilgili size yalan söylüyorlar. Bu da Rusya'nın tüm halkını her gün daha da yoksullaştırıyor. Bu aptalca değil mi? Devletiniz sizi daha da yoksullaştırmak için sizden vergi topluyor. Sizi dünyadan izole etmek, kontrol edilmenizi kolaylaştırmak için" ifadelerini kullandı.

"SİZ RUSYA VATANDAŞLARI DA BARIŞ İSTİYORSANIZ EVLATLARINIZI SAVAŞTAN ÇIKARIN"

Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya'nın güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmedi. Topraklarımıza barışı geri getirmek için her şeyi yapıyoruz. Bu nedenle siz Rusya vatandaşları da barış istiyorsanız evlatlarınızı savaştan çıkarın. Vergilerinizi savaşa vermemek için Rusya'yı terk edebiliyorsanız yapın" dedi.

"BİZ UKRAYNALILARIN SAVAŞMAYACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜLER, YANILDILAR"

Rusya'nın savaşta sadece Ukrayna'nın değil, tüm Avrupa'nın özgürlüğünü kısıtlamaya çalıştığını söyleyen Zelenskiy, "Rus birliklerinin asıl planı, işgalin ilk günlerinde çöktü. Ukraynalıların korktuğunu düşündüler. Biz Ukraynalıların savaşmayacağımızı düşündüler, yanıldılar. Ukraynalılar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Özgürlük hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Özgürlüğün hayatı nasıl zenginleştirdiğini bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

"RUS BİRLİKLERİ KÖTÜLÜĞÜN SINIRLARINI BİLMİYOR"

Zelenskiy, "Rusya her yerden insan gücü alıyor. Teknik, bombalar, füzeler. Dünyanın her yerinde paralı askerler aranıyor. Rus birlikleri şehirlerimizi yok ediyor. Siviller ayrım gözetmeksizin öldürülüyor. Kadınlar tecavüze uğruyor, çocuklar kaçırılıyor. Mülteciler vuruluyor. İnsani yardım koridorları ele geçiriliyor ve yağmacılık yapılıyor. Müzeler yakılıyor, okullar, hastaneler havaya uçuruluyor. Onlar için hedef üniversiteler, mahalleler, kısacası her şey. Rus birlikleri kötülüğün sınırlarını bilmiyor" dedi.

"RUSYA, AVRUPA'DAKİ TÜM İNSANLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YENMEYE ÇALIŞIYOR"

Zelenskiy, "Ancak Rusya'nın savaşı sadece Ukrayna'ya karşı değil. Rusya, özgürlüğe karşı savaş başlattı. Bu, Ukrayna topraklarında Rusya için sadece bir başlangıç. Rusya, Avrupa'daki tüm insanların özgürlüğünü yenmeye çalışıyor. Sadece kaba ve acımasız gücün önemli olduğunu göstermeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

KÜRESEL PROTESTO ÇAĞRISI

Savaşın durdurulması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Dünya Rusya'yı durdurmalı. Dünya savaşı durdurmalı. Duruşunuzu gösterin. Ofislerinizden, evlerinizden, okullarınızdan ve üniversitelerinizden çıkın. Barış için çıkın. Ukrayna'yı desteklemek, özgürlüğü desteklemek, yaşamı desteklemek için Ukrayna sembolleriyle çıkın" diyerek Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 1. ayına 1 gün kala tüm ülkelere protesto çağrısında bulundu. Zelenskiy, "İnsanların önemli olduğunu, özgürlüğün önemli olduğunu, barışın önemli olduğunu söyleyin" dedi.

"NATO, AB VE G7'DEN CİDDİ ADIMLAR BEKLİYORUZ"

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün yapılacak üç ayrı zirveyi hatırlatan Zelenskiy, "NATO, AB ve G7 zirvesi her birimizin güvenliği için önemlidir. Eminim bizi nasıl desteklediklerini göstereceklerdir. Ancak politikacılar da özgürlüğü desteklemelidir. Herkesin yaşam mücadelesini desteklemeliler. NATO, AB ve G7'den ciddi adımlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU ÜÇ ZİRVEDE KİM DOST, KİM ORTAK VE KİM BİZE PARA İÇİN İHANET ETTİ GÖRECEĞİZ"

Zelenskiy, "Rusların çıkarları için lobi yapmaya başladığını biliyoruz. Bunlar savaşın çıkarları. Bazı ortaklarla çalıştıklarını biliyoruz. Bu üç zirvede sağlam duruşumuz temsil edilecek. Bu üç zirvede kim dost, kim ortak ve kim bize para için ihanet etti göreceğiz" diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN UÇAK YA DA MODERN FÜZESAVAR SİLAHLARI ALMADIK"

Küresel oluşumlardan herhangi bir destek alamadıklarını söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna semaları füzelerden ve uçaklardan korunamadı. Hiçbir zaman uçak ya da modern füzesavar silahları almadık. Tanklar, gemi karşıtı silahlar almadık. Rus birlikleri hala binlerce insanımızı öldürebilir, şehirlerimizi yok edebilir. Çünkü Rusya on yıllardır bu utanç verici savaşa hazırlanıyor. Hava sahasının kapatılmasını istedik. NATO'nun Ukrayna için daha etkin olmasını istedik. İttifaktan bu savaşın kazanılmasında, topraklarımızın işgalcilerden temizlemesinde ve Ukrayna'da barışı yeniden tesis etmede Ukrayna'ya tam olarak yardım edeceğini beyan etmesini istedik" dedi.

Zelenskiy'nin konuşması, Orta ve Doğu Avrupa'ya takviye asker gönderme konusunun ele alınacağı NATO zirvesinden saatler önce geldi.

(Erhan Altıparmak-İHA)