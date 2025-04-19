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Zelenskiy'den Putin'in Geçici Ateşkes İlanına Tepki

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Putin'in Paskalya Bayramı dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkesi eleştirerek, bunun insanların hayatlarıyla oynamaya yönelik bir girişim olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı nedeniyle geçici ateşkes ilan etmesine ilişkin, "Semalarımızdaki 'Şahidler' (Şahid tipi İHA) Putin'in Paskalya'ya ve insanların yaşamlarına yönelik gerçek tutumunu temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili cephedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den son gelişmelere ilişkin bilgi aldığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın Kursk ve Belgorod bölgelerindeki gelişmelere ilişkin şunları ifade etti:

"Birliklerimiz bugün de Kursk bölgesinde faaliyetlerini sürdürdü ve mevzilerini koruyor. Belgorod bölgesi topraklarında ordumuz ilerledi ve kontrol alanımızı genişletti."

Zelenskiy, Putin'in, Paskalya Bayramı kapsamında Rus tarafının 19 Nisan saat 18.00'den 21 Nisan saat 00.00'a kadar tüm askeri operasyonları durdurma kararını da değerlendirdi.

Ülkesine yönelik saat 17.15'te İHA'larla saldırı başladığını belirten Zelenskiy, geçici ateşkes kararının "Putin'in insanların hayatlarıyla oynamaya yönelik bir girişimi" olduğunu savundu. Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Semalarımızdaki 'Şahidler' (Şahid tipi İHA) Putin'in Paskalya'ya ve insanların yaşamlarına yönelik gerçek tutumunu temsil ediyor."

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Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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