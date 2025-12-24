Haberler

Zelenskiy: "Ukrayna için barış diliyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Noel Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ukrayna halkının bağımsızlık mücadelesine dikkat çekti ve barış için verdikleri mücadelenin önemini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Noel Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ukrayna halkının bağımsızlık mücadelesi verdiğini belirterek, "Ukrayna için barış diliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz." dedi.

Zelenskiy, Noel Bayramı vesilesiyle görüntülü mesaj yayımladı.

Herkesin kendi evinde ve huzur içinde bayramı kutlaması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, halkın 4 yıldır bağımsızlık için mücadele verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, Ukrayna halkının topraklarını, ailelerini, evlerini ve huzurlarını savunduğunu vurguladı.

Birçok Ukraynalının bayramı evinde karşılayamayacağını kaydeden Zelenskiy, "Rusya, bize getirdiği tüm sıkıntılara rağmen en önemli şeyi işgal edemiyor veya bombalayamıyor. Bu bizim Ukraynalı kalbimizdir, birbirimize olan inancımız ve birliğimizdir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun bayramdan önce de füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini ifade ederek, "Ukrayna için barış diliyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Bu görüntüye beğeni yağıyor

Bu görüntüye beğeni yağıyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar çıldıracak

Veerman'dan vazgeçilmesinin sebebi o! Taraftarlar duyunca çıldıracak
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
TFF'den ender görülen ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı

Eşi benzeri görülmemiş ceza! Top toplayıcıları yok diye başları yandı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı