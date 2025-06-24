Zelenskiy'den Kritik Uyarı: Putin NATO'yu Test Edebilir

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın NATO'ya saldırma ihtimaline dair uyarılarda bulundu ve müttefiklerin savunma harcamalarını artırma sürecinin yavaş ilerlediğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'yu test etmek için 5 yıl içinde ittifakta yer alan bir ülkeye saldırabileceği uyarısı yaptı.

Zelenskiy, İngiliz Sky News televizyonuna verdiği röportajda, Rusya- Ukrayna Savaşı ve NATO müttefiklerinin yeni savunma hedeflerine ilişkin konuştu.

NATO üyelerinin savunma harcamalarını 2035'e kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarma planlarının "çok yavaş" olduğu değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, şunları söyledi:

"2030'dan itibaren (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in önemli ölçüde daha büyük kabiliyetlere sahip olabileceğine inanıyoruz. Bugün Ukrayna onu oyalıyor, orduyu eğitecek zamanı yok."

Zelenskiy, Putin'in ittifakı test etmek için 5 yıl içinde bir NATO üyesine saldırabileceği uyarısı yaptı.

İsrail-İran krizi ve daha geniş çaplı Orta Doğu savaşının Ukrayna'ya etkisi konusundaki görüşleri sorulan Zelenskiy, ABD dahil ortaklardan gelen yardımın azalabileceğini anladığını ve bunun kendileri için zor olacağını dile getirdi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'la ilişkileri konusunda ise herhangi bir eleştiride bulunmaktan kaçındı. Bunun yerine Zelenskiy, Trump'ın, Putin'le olan ilişkilerine odaklanarak, onları "kısa vadeli ortaklar" olarak niteledi ancak dost olmadıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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