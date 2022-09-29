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Zelenskiy'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından paylaştığı video mesaj ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından paylaştığı video mesaj ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Erdoğan görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Video mesajda Zelenskiy, "Halkımızı Rus esaretinden kurtarmaya yardım ettiği için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ettim. Türkiye'de bulunan Azovstal'dan gelen komutanlar yakında yakınlarını görebilecekler. Konu üzerinde çalışıyoruz," dedi.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savunma alanında daha fazla işbirliği konusunu ele aldıklarını da dile getirdi.

Kaynak: AA / Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Volodimir Zelenskiy Ukrayna Güncel Haberler

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