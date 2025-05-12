Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme yönündeki çabalara desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

Görüşmede Türkiye'de yapılacak toplantı hakkında konuştuklarını aktaran Zelenskiy, "Savaşın sona ermesine yardımcı olabilecek Türkiye'deki toplantının önemli detayları görüşüldü. (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) Desteği ve diplomasiyi en üst düzeyde kolaylaştırmaya hazır olması nedeniyle kendisine minnettarım. Ateşkesin gerekliliği konusunda ortak görüşe sahibiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, müttefiklerin de ateşkesin izlenmesini sağlamasının önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile doğrudan görüşmelere hazırız. Avrupa'da uzun vadeli güvenlik garantilerini güvence altına almak için birlikte çalışmaya devam etmemiz hayati önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile sürekli temas halinde kalacağız."

Ukraynalı lider, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la barışı sağlamaya yönelik ortak çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.