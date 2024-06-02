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Zelenskiy, Çin'i Ukrayna Barış Konferansı'na katılmamakla suçladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Çin'in Rusya'ya destek için Ukrayna Barış Konferansı'na katılmamaları için diğer ülkelere baskı yaptığını iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çin'i, Rusya'ya destek için İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Konferansı'na katılmamaları için diğer ülkelere baskı yapmakla suçladı.

Singapur'da düzenlenen uluslararası güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'nda konuşan Zelenskiy, Pekin yönetiminin, Rusya'nın konferansı engellemeye yönelik çabalarına destek olmak için etki sahibi olduğu ülkelerin liderleri ve yetkililerine baskı yaptığını ileri sürdü.

Ukrayna lideri, " Rusya, Çin'in bölgedeki etkisini ve Çin diplomatlarını kullanarak, konferansı engellemek için elinden geleni yapıyor." dedi.

Çin gibi bağımsız büyük bir ülkenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinde bir araca dönüşmesinin talihsizlik olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bu, yalnızca Rusya'ya destek vermek değil, savaşa destek vermek anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin iddialarına dair Çin tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Çin, konferansa katılmayacak

Çin, İsviçre'de 15-16 Haziran'da yapılması planlanan Ukrayna Barış Konferansı'na, toplantının beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle katılmayacağını bildirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizinin çözümü için düzenlenecek bir barış konferansının hem Rusya hem Ukrayna tarafından tanınması, tüm tarafların eşit katılımının sağlanması ve bütün barış planlarının tartışılması gerektiğini belirterek, Moskova yönetiminin davet edilmediği toplantının bu beklentileri karşılamadığını savunmuştu.

Sözcü Mao, "Çin'in savunduğu ve uluslararası toplumun beklentisi olan ilkeler ile toplantı düzenlemeleri arasındaki mesafe nedeniyle Çin'in konferansa katılması mümkün olmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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