Zelenskiy: "Cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde belli bir artış kaydedildi" Güncel Haberler Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaş kapsamında Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusunun saldırılarının arttığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaş kapsamında Ukrayna'nın doğusunda Rus ordusunun saldırılarının arttığını belirtti. Zelenskiy Telegram hesabından gece saatlerinde paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek, Rusya- Ukrayna savaşı kapsamındaki gelişmeleri değerlendirdi. Rusya'nın yaklaşık bir yıl önce 24 Şubat'ta ülkesine karşı savaş başlattığını kaydeden Zelenskiy, Ukrayna ordusunun ülkeyi korumaya devam ettiğini bildirdi. Ülkesinin doğusundaki cephe hattında Rus kuvvetlerinin hareketliliğinin yoğunlaştığını aktaran Zelenskiy, "Ülkemizin doğusundaki cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde belli bir artış kaydedildi. Durum daha da zorlaşıyor." ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukrayna halkını birlik içinde olarak devletin çıkarlarını korumaya davet etti. Güncel Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili Volodimir Zelenskiy Ukrayna Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Zelenskiy: 'Cephede işgalcilerin saldırı hareketlerinde belli bir artış kaydedildi' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.