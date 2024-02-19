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Zelenskiy, cephe hattındaki birlikleri ziyaret etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesindeki Kupiansk yakınlarındaki cephe hattını ziyaret ederek askerlerle bir araya geldi.

- Zelenskiy, cephe hattındaki birlikleri ziyaret etti

HARKOV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesindeki Kupiansk yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Harkov bölgesindeki Kupiansk yakınlarındaki cephe hattını ziyaret etti. Askerlerle bir araya gelen Zelenskiy, Kupiansk'ı savunan 14'üncü mekanize tugayın komutanı Yarbay Oleksiy Trubnikov ile görüşerek, savaş alanındaki durum hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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