Zelenskiy, Blinken ve Austin'le görüşmesini değerlendirdi Açıklaması - Haberler

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Zelenskiy, Blinken ve Austin'le görüşmesini değerlendirdi Açıklaması

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Zelenskiy, Blinken ve Austin'le görüşmesini değerlendirdi Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesini görüştüklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesini görüştüklerini söyledi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Blinken ve Austin'in kritik dönemde gerçekleştirdiği ziyaretin Ukrayna için değerli ve önemli olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya yardımları için ABD'ye teşekkür eden Zelenskiy, "Blinken ve Austin'le, Ukrayna'ya yönelik savunma yardımları, mali destekleri ve güvenlik garantilerini ve Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesini görüştük." bilgisini verdi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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