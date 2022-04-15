Zelenskiy, Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını istemiş - Haberler

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Zelenskiy, Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını istemiş

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Zelenskiy, Biden'dan Rusya'yı 'Teröre Destek Veren Ülkeler' listesine almasını istemiş

Washington Post gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ettiğini yazdı.

Washington Post gazetesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ettiğini yazdı.

Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Zelenskiy, Biden ile yaptığı son telefon görüşmesinde ABD'den ciddi bir adım atmasını istedi.

Zelenskiy, Biden'dan Rusya'yı "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almasını talep ederken, Biden söz konusu telefon görüşmesi esnasında Ukraynalı mevkidaşına bu konuda kesin bir taahhütte bulunmaktan kaçındı.

ABD, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin 1970'ler ve 1980'lerde bazı terör gruplarına desteği bilinmesine rağmen bu ülkeyi "Teröre Destek Veren Ülkeler" listesine almamıştı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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