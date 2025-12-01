Haberler

Zelenskiy, Barış Planını Ülkelerin Liderleriyle Görüştü

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Starmer ve ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi ve güvenlik garantileri üzerine barış planını telefonla görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la "barış planını" telefonda görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Paris'te bir araya geldiğini aktardı.

Macron ile düzenlediği toplantıda, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ve ülkesi için güvenlik garantileri gibi konuları birkaç saat boyunca ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Barış, gerçekten güvenilir hale gelmeli. Savaş bir an önce sona ermeli." ifadesini kullandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyetinin, ABD'nin savaşın sona ermesi için önerdiği "barış planını" görüşmek için ABD'de bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Emmanuel Macron ve (İngiltere Başbakanı) Keir Starmer ile birlikte Florida'daki görüşmelerin sonuçları hakkında Rüstem Umerov ve (ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi ) Steve Witkoff ile az önce görüştük. Önemli bir bilgilendirme yapıldı. Savaşın onurlu bir şekilde sona ermesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Hem Ukrayna'da hem de Avrupa'da güvenlik garantilerinin geliştirilmesi ve istikrarımız için uzun vadeli bir temel oluşturulması konusunda ilerleme kaydedilmesi önemlidir."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
