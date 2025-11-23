Haberler

Zelenskiy, Barış Planını Görüşmek Üzere İsviçre'de Toplanıyor

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırladığı barış planını görüşmek üzere İsviçre'de bir toplantı düzenleneceğini açıkladı. Toplantıya Ukrayna, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcileri katılacak. Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarının devam ettiğini ve son bir haftada önemli kayıplar yaşandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planını" görüşmek üzere bugün İsviçre'de Ukrayna, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcilerinin bir araya geleceğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Rusya'nın bu gece Dnipropetrovsk bölgesindeki Dnipro kenti ve Nikopol şehrine hava saldırıları düzenlediğini aktaran Zelenskiy, 3'ü çocuk 17 kişinin yaralandığını ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya 1050'nin üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 1000 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerden 60'tan fazla füze kullandığı bilgisini paylaştı.

Rus ordusunun 19 Kasım'da füze saldırısı düzenlediği Ternopil'deki arama kurtarma çalışmalarının 4 gün sürdükten sonra dün sona erdiğini belirten Zelenskiy, şehirde 6'sı çocuk 33 kişinin öldüğünü, 6 kişinin hala kayıp olduğunu kaydetti.

ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı "barış planına" işaret eden Zelenskiy, "Heyetimiz, bugün İsviçre'de ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcileriyle çalışacak." ifadesine yer verdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
