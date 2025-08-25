Zelenskiy: Barış İçin Liderler Formatında Görüşmeye Hazırız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile barış sağlanması için liderler düzeyinde görüşmeye hazır olduklarını belirtti. ABD ile askeri işbirliği ve müzakerelerde kararlılık vurgusu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanmasına yönelik, "Biz liderler formatında görüşmeye hazırız. Ana meselelerin çözümü için bu format gerekli. Artık Moskova'dan da aynı kararlılık bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya geldiklerini belirtti.

Trump'ın "gerçek barışı sağlama" konusundaki kararlılığına övgüde bulunan Zelenskiy, "ABD'nin Ukrayna'nın güvenlik yapısında rol almaya hazır olmasını değerli buluyoruz. Ekiplerimiz de bu yapıyı oluşturmak için aktif olarak çalışıyor." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, Rusya'yı müzakereye zorlamak için yaptırımlar ve tarifeler dahil tüm araçların masada olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz liderler formatında görüşmeye hazırız. Ana meselelerin çözümü için bu format gerekli. Artık Moskova'dan da aynı kararlılık bekleniyor."

Ukrayna ile ABD arasındaki askeri işbirliğinin önemine dikkati çeken Zelenskiy, silah tedariki ve insansız hava araçları (İHA) konusunda iki güçlü anlaşma fırsatının bulunduğunu aktardı.

Zelenskiy, Rusya tarafından alıkonulan çocukların ülkesine iade edilmesi konusunda Trump ve eşi Melania Trump'ın kişisel çabalarını sürdürmesini umut ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
