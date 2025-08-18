Zelenskiy, Barış İçin Ateşkes ve Güvenlik Mimarisi Çağrısında Bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesi bazı Avrupalı liderlerle yaptığı toplantının ardından, " Ukrayna, gerçek bir ateşkese ve yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmaya hazır. Barışa ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, bazı Avrupalı liderlerle Ukrayna'nın Washington Büyükelçiliğinde yaptığı görüşmenin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Ukrayna ve Avrupa'nın tamamı için muteber ve kalıcı barışı hedeflediklerini vurgulayan Zelenskiy, yaptıkları toplantıların kendilerini bu sonuca götürmesinin önemine değindi.

Zelenskiy, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in saldırganlıktan ve yeni fetih girişimlerinden gönüllü olarak vazgeçmesini beklemememiz gerektiğini anlıyoruz." ifadesini kullanarak, ABD, Avrupa ve yaşam hakkı ile uluslararası düzene saygı duyan herkesin ortak baskısına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ölümlerin son bulması gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, muteber ve onurlu barışa ulaşılması için çabalayan ortaklarına teşekkür etti.

Zelenskiy, Finlandiya, İngiltere, İtalya, Avrupa Komisyonu liderlerinin yanı sıra NATO Genel Sekreteri ile yaptığı toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak görüşme öncesinde pozisyonlarını koordine ettiklerini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Ukrayna, gerçek bir ateşkese ve yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmaya hazır. Barışa ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

???????Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelmişti.

Zelenskiy'nin toplantıda siyah ceket giydiği görülmüştü.