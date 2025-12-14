Haberler

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için "ellerinden geleni" yapmaları gerektiğini belirtti

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı için barış görüşmelerinin başarısız olması durumunda bile ellerinden geleni yapma gerektiğini söyledi. ABD tarafından önerilen barış planı ile ilgili eleştirilerde bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın olaylara hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, sosyal medya platformundan, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın gündemine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin, savaşı sona erdirmek için hazırladığı ve üzerinde çalışmaları sürdürdükleri barış planına da değinen Zelenskiy, barıştan yana olduklarını vurguladı.

Savaşı bitirmek istediklerinin altını çizen Zelenskiy, barış görüşmelerinin başarısız olması durumunda bile çalışmaları sürdürmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Kendimizi toparlamalıyız, başka bir yol bulmalıyız ve bu savaşı sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Kiev'e, barış planına göre Ukrayna ordusunun ülkenin doğusundan çekilmesini önerdiğini aktaran Zelenskiy, "ABD tarafı bize, bir uzlaşmaya varalım diye öneride bulundu. Rus ordusu, doğumuzun (Donbas bölgesi) bir kısmına girmeyecek ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri buradan geri çekilecek. Bunun adil olduğunu düşünmüyorum. Ukrayna birlikleri 5-10 kilometre geri çekiliyorsa, Rus birlikleri neden işgal altındaki topraklarda daha derinlere çekilmiyor?" ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy ayrıca, ülkede savaş devam etmesine rağmen devlet başkanı seçimlerinin yapılması yönünde parlamento ile çalışmaya başladığını belirtti.

Seçimler için milletvekillerden öneriler beklediğini kaydeden Zelenskiy, "Koltuğa tutunmuyorum. Ukrayna'nın olayların her türlü gelişimine hazır olması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
