Zelenskiy, Azerbaycan ile Stratejik Ortaklığı Geliştirmeyi Bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tebrik mesajına teşekkür ederek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesini dört gözle beklediğini ifade etti.

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajına teşekkür etti.

Aliyev'in Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına gösterdiği saygıya yüksek değer verdiğini ifade eden Zelenskiy, "Ukrayna ve Azerbaycan her zaman birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemiştir." diye kaydetti.

Zelenskiy, dost Azerbaycan'ın insani ve diğer alanlardaki desteğinden dolayı minnettarlığını belirterek, "Halklarımızın yararına stratejik ortaklığımızı geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aliyev, Zelenskiy'e gönderdiği tebrik mesajında Ukrayna'ya gerekli insani destek ve yardımı sağlamaya devam edeceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
