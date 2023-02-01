Zelenskiy: 'Avusturya, Rusya'nın devletimize getirdiği kötülüğü görüyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avusturya'nın, Rusya'nın saldırılarıyla ülkesine ve halkına getirdiği kötülüğü gördüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Avusturya'nın, Rusya'nın saldırılarıyla ülkesine ve halkına getirdiği kötülüğü gördüğünü söyledi.

Zlenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret eden Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Van der Bellen'e cephedeki durum hakkında bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları artırmaya hazırlandığını anlattığını dile getirdi.

Zelenskiy, Avusturya'yı Ukrayna'daki mayın temizleme çalışmalarına aktif şekilde katılmaya davet ettiğini, görüşmede insani yardım faaliyetlerinde Avusturya'nın olanaklarını konuştuklarını söyledi. Zelenskiy, görüşmede barış formülü, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı ve insani girişimleri de ele aldıklarını aktardı.

"Avusturya, Rusya'nın saldırılarıyla devletimize ve halkımıza getirdiği kötülüğü görüyor." diyen Zelenskiy, Avusturya'nın Rusya'nın hayatlarını neredeyse yok etmeye çalıştığı insanların ve tüm Avrupalıların hayatlarını korumaya yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Zelenskiy, Avusturya'nın askeri anlamda tarafız bir ülke olduğuna ancak yaşamın ve ortak Avrupa değerlerinin savunucusu olarak Ukrayna'ya destek verdiğini söyledi.

Zelenskiy ayrıca, Avusturya'nın insansız hava araçlarına karşı sistemler, elektronik harp ve mayın temizleme sistemleri, ambulans ve itfaiye araçları konusunda yardım edebileceğini sözlerine ekledi.