Zelenskiy, Avrupa Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen'i kabul ettiği bildirildi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamasında, Kiev'de temaslarda bulunan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski ile İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ve Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen'i ayrı ayrı olarak kabul ettiğini belirtti.

Çalışma ofisinde önce Danimarkalı Bakan Rasmussen ile bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, Danimarka'nın ülkesine verdiği desteği ve ortak silah üretme gibi konuları ele aldıklarını kaydetti.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya baskı kurması konusuna da toplantıda değindiklerini ifade ederek, "AB'nin 19. yaptırım paketinin en kısa sürede kabul edilmesini bekliyoruz." dedi.

Daha sonra Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sikorski ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, Rus insansız hava araçlarının (İHA) önceki günlerde Polonya hava sahasına girmesi hakkında konuştuklarını bildirdi.

Polonya tarafıyla birlikte ortak hava savunma sistemi kurmaya hazır olduklarını kaydeden Zelenskiy, "Deneyimlerimizi paylaşmaya, Polonya ordusunun eğitimine yardımcı olmaya ve birlikte bir savunma sistemi kurmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Akşam saatlerinde ise İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper'i kabul ettiğini kaydeden Zelenskiy, Cooper'in ilk kez temaslarda bulunmak için ülkesine geldiğini aktardı.

Cooper ile konuşma sırasında Ukrayna'nın güvenlik garantisi kapsamında oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu'nun faaliyetlerini de ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna için ayırdığı 142 milyon sterlin yardımı için İngiltere hükümetine teşekkür eden Zelenskiy, İngiltere'nin ayrıca Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladığını anımsatarak, "Rus savaş makinesinin nihayet durması için bu baskıyı artırmaya devam etmek önemli." ifadesini kullandı.