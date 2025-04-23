Zelenskiy: Ateşkes Olursa Müzakere Masasına Oturmaya Hazırız

KİEV, 23 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile olası bir ateşkes sağlandığında Kiev'in herhangi bir formatta düzenlenecek görüşmelere katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Kiev'de salı günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Zelenskiy, "Ateşkes sağlandıktan sonra herhangi bir formatta müzakere masasına oturmaya hazır olduğumuzu kayda geçirmeye hazırız" dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın da diyaloğa açık olmasını umduğunu ifade etti.

Zelenskiy bu hafta Londra'da yabancı temsilcilerle bir araya gelecek Ukrayna heyetinin, tam ya da kısmi ateşkes görüşmeleri yapma yetkisine sahip olacağını da sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı pazartesi günü yaptığı açıklamada da ülkesinin çarşamba günü Londra'da İngiltere, Fransa ve ABD ile barış görüşmeleri yapacağını duyurmuştu.