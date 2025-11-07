Haberler

Zelenskiy: Ateşkes için her türlü görüşmeye destek veriyoruz

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ateşkesin sağlanmasına katkı sağlayacak görüşmelere destek vereceklerini açıkladı. Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehri üzerindeki çatışmalara dikkat çeken Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerin tedariki için de çalıştığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ateşkesin sağlanmasına katkı sağlayabilecek formattan yana olduklarını belirterek, "Nerede olursa olsun, kesinlikle ateşkes ve savaşın sona ermesiyle sonuçlanacak bir görüşme olursa, Ukrayna bu veya diğer formatları destekleyecektir." dedi.

Zelenskiy, başkent Kiev'de çalışma ofisinde Ukrayna Savunma Bakanı Denis Şmigal, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ve diğer yetkililerle düzenlediği toplantı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus ordusunun, Donetsk bölgesinde yer alan Pokrovsk şehrine saldırılarının sürdüğünü belirten Zelenskiy, son 3 günde Rus birliklerinin şehirdeki Ukrayna mevzilerine yönelik 220 saldırı düzenlediğini kaydetti.

Volodimir Zelenskiy, "Askerlerin verilerine göre şehrin içinde 314 Rus (askeri) bulunuyor." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Pokrovsk cephesinde kayıpları verdiğini ama buna rağmen saldırıları sürdürdüğüne işaret eden Zelenskiy, "Ama düşmanın bir numaralı hedefi Pokrovsk'u mümkün olan en kısa sürede işgal etmektir. Bu hedef değişmedi." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna birliklerinin Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehri ve çevresinde 1100 ila 1200 metre ilerleme kaydettiğini söyledi.

"Tomahawk füzeleri için görüşmeleri sürdürüyoruz"

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırıları düzenleme imkanlarını artırmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Ülkesine uzun menzilli Tomahawk füzelerinin tedariki için Beyaz Saray ve diğer müttefik ülkelerle görüşmeleri sürdürdüklerini aktaran Zelenskiy, "Ayrıca üreticilerle de çalışıyoruz." dedi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili olumlu karar vermesi durumunda üreticilerin Ukrayna'ya söz konusu füzeleri "memnuniyetle" göndereceklerini savundu.

"Ateşkesi sağlayacak her türlü görüşmenin yapılmasını destekliyoruz"

Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, ABD'de Trump ile bir araya geleceğini hatırlattı.

Orban'ın, Trump'ı Macaristan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için ikna etmeye çalıştığını savunan Zelenskiy, "Nerede olursa olsun, kesinlikle ateşkes ve savaşın sona ermesiyle sonuçlanacak bir görüşme olursa, Ukrayna bu veya diğer formatları destekleyecektir." diye konuştu.

"Gripen savaş uçaklarının Ukrayna'daki üretiminin 2033 yılında başlamasını öngörüyoruz"

Ukrayna Savunma Bakanı Şmigal de İsveç ile ülkesi arasında "Gripen" savaş uçaklarının satışını da kapsayan niyet mektubunun imzalandığını anımsattı.

Şmigal, bu savaş uçağından 150 adet almak istediklerini ve bu yöndeki çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Gripen savaş uçaklarının Ukrayna'da üretilmesi yönünde de çalıştıklarını aktaran Şmigal, dün bu konuda bir mutabakat zaptının imzalandığını söyledi.

Denis Şmigal, "2033 yılından itibaren Gripen'lerin Ukrayna'da önemli ölçüde yerelleştirileceğini, üretiminin büyük ünite montajından bireysel parçaların yerelleştirilmesine geçeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
