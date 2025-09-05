Haberler

Zelenskiy, ABD'ye Hava Sahası Koruma Yöntemi Önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrası, Ukrayna'nın hava sahasının korunması için yeni bir yöntem önerdiklerini duyurdu. Görüşme, önemli uluslararası liderlerin katıldığı 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısından sonra gerçekleşti.

KİEV, 5 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'ye Ukrayna'nın hava sahasının korunması konusunda yeni bir yöntem önerdiklerini söyledi.

Zelenskiy, perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna, hava sahamızı korumaya yönelik bir yöntemi ABD'nin değerlendirmesine sundu" dedi. Zelenskiy, gerçek barışa ulaşmak için yolların tartışıldığını sözlerine ekledi.

Zelenskiy'nin basın servisinin verdiği bilgilere göre Trump ile yapılan görüşmenin, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin de katıldığı Paris'teki "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından gerçekleşti.

