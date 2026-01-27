Haberler

Zelenskiy: Ukrayna, ABD ve Rusya'nın Bir Sonraki Toplantısı 1 Şubat'ta Yapılabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki bir sonraki üçlü toplantının 1 Şubat'ta yapılabileceğini belirtti. Toplantının barışa yönelik önemli adımlar atılmasına katkı sağlayabileceği vurgulandı.

KİEV, 27 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki bir sonraki üçlü toplantının 1 Şubat'ta gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Zelenskiy pazartesi akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Ekiplerin pazar günü yeniden bir araya gelmesi konusunu görüşmüştük. Bu toplantıyı daha erken bir tarihte yapabilirsek iyi olur" dedi.

Ukrayna'nın barışa olan bağlılığına vurgu yapan Zelenskiy, görüşmelerde ele alınıp üzerinde uzlaşma sağlanması gereken tüm konulara tam olarak hazır olacaklarını ifade etti.

Ukrayna krizinin başlamasından bu yana Ukrayna, ABD ve Rusya heyetleri arasındaki ilk üçlü toplantı 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
