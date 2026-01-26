Haberler

Zelenskiy: "Bu hafta, yeni üçlü görüşmeler için hazırlık yapıyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bu hafta üçlü müzakerelerin yapılması için hazırlık yaptıklarını duyurdu.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD, Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de önceki günlerde yürütülen üçlü müzakerelerde yer alan Ukrayna heyetini Kiev'deki çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

Abu Dabi'deki müzakerelerin ayrıntıları hakkında Ukraynalı müzakere ekibinden bilgi aldığını aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu, uzun bir zamandan sonra, savaşı sona erdirmek için yapılan ilk üçlü diyalog formatıydı." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, heyet ile gerçekleştirdiği toplantıda, tarafların BAE'deki görüşmelerde henüz üzerinde anlaşamadığı "zor siyasi konuları" ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmede bundan sonra atılacak diplomatik adımları belirlediklerini kaydeden Zelenskiy, "Bu hafta, yeni üçlü görüşmeler için hazırlık yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

