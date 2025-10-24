Haberler

Zelenskiy: ABD Olmadan Putin'i Durdurmanın Yolu Yok

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşın sona erdirilmesi için bir tehdidi olduğunu ve ABD ile birlikte güçlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Ukrayna'nın enerji sistemine yönelik Rusya'nın 'terör kampanyası' yürüttüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD olmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmanın ve savaşı bitirmenin yolunu aramadıklarını belirterek "Planımız, birlikte güçlü adımlar atmak. Putin bizi bölmek ve zayıflatmak istiyor." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, başkent Londra'da düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya baskı yapmak için sivillere "soğuk bir kış" yaşatmak amacıyla Ukrayna'nın enerji sistemine karşı "terör kampanyası" yürüttüğünü öne sürdü.

Ukraynalı lider, "Hedefleri değişmedi: Bizi yıkmak istiyorlar. Ukrayna'yı yıkmak istiyorlar ve bunu başarmak için her şeyi yapıyorlar." diye konuştu.

Ülkesinin hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ve cephe hattına daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için yaptırımların hala büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rus petrolüne yönelik yaptırımları "büyük bir adım" olarak nitelendiren Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer müttefiklere bu yaptırımları uyguladıkları için teşekkür etti.

Tüm Rus petrol şirketlerine ve "gölge filo" olarak bilinen taşımacılık ağlarına da baskı uygulanması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Barış, saldırgana uygulanan baskıdan doğar. Bunu yapmaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Putin bizi bölmek ve zayıflatmak istiyor"

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri verme konusunda yeşil ışık yakmadığı yönündeki soruya yanıt verirken "ABD olmadan Putin'i durdurmanın ve bu savaşı bitirmenin yolunu aramıyoruz. Planımız birlikte güçlü adımlar atmak; Putin bizi bölüp zayıflatmak istiyor." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin hava savunma sistemlerini yurt içinde üretmenin bir yolunu bulmak zorunda kalacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
