Zelenskiy, ABD'nin Barış Planı Üzerinde Çalıştıklarını Açıkladı

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD tarafından hazırlanan ve Rusya ile savaşa son vermeyi amaçlayan barış planını değerlendirdi. Planın ağır maddeler içerdiğini vurgulayan Zelenskiy, ülkesinin milli çıkarlarına asla ihanet etmeyeceğini belirtirken, Ukrayna halkını birlik olmaya çağırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşa son verebilecek ABD'nin "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söyledi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna halkına hitap ederek, Rusya ile savaşa son vermek için ABD'nin hazırladığı "barış planı" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konu planın 28 maddeden oluştuğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Şimdi Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir. ya onurunu kaybetmek ya da kilit bir ortağı kaybetme riski (var)." yorumunda bulundu.

Bu planın Ukrayna için "ağır" maddeler içerdiğini kaydeden Zelenskiy, "Ya ağır 28 madde, ya da son derece ağır bir kış. Şimdiye kadarki en zorlu kış ve daha fazla riski (kabul etmek zorunda kalabiliriz). Özgürlük, onur ve adalet olmadan bir hayat ve daha önce iki kez saldırmış birine güvenmek." dedi.

Zelenskiy, plan üzerinde çalışmaya devam edeceklerini aktararak, "Önümüzdeki hafta kolay olmayacak ve gelişmelerle yoğun geçecek." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Planın en az iki maddesinin göz ardı edilmemesi için 7/24 mücadele edeceğim. Ukraynalıların onuru ve özgürlüğü için. Çünkü her şeyin temelinde bu yatıyor, egemenliğimiz, bağımsızlığımız, toprağımız, halkımız ve Ukrayna'nın geleceği." değerlendirmesinde bulundu.

"Çelikten yapılmışız elbette ancak hiçbir metal, en güçlüsü bile (bu baskılara) dayanamayabilir." diyen Zelenskiy, 2019'da göreve geldiğinde ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini savunmak için yemin ettiğini vurguladı.

Plandaki maddelere karşılık ABD tarafına farklı alternatifler sunacaklarını aktaran Zelenskiy, şöyle konuştu:

"Söylediğim her söze her gün sadık kalıyorum. Onlara asla ihanet etmeyeceğim. Ukrayna'nın ulusal çıkarları dikkate alınmalı. Abartılı açıklamalarda bulunmuyoruz. Amerika ve tüm ortaklarımızla sakin bir şekilde çalışacağız. Argümanlarımı sunacağım, ikna edeceğim, alternatifler sunacağım ama düşmana Ukrayna'nın barış istemediğini, süreci aksattığını, diplomasiye hazır olmadığını söylemesi için kesinlikle hiçbir sebep vermeyeceğiz. Bu olmayacak."

Zelenskiy, Ukrayna'nın yaklaşık 4 yıldır kendisini savunmaya devam ettiğini ifade ederek, "Binlerce kilometre uzunluğunda bir cephe hattı tutuyoruz ve halkımız her gece top atışlarına, füze saldırılarına, balistik füze saldırılarına ve İHA saldırılarına maruz kalıyor." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'da herkesi birlik ve beraberlik içinde olmaya çağırdı.

Ukrayna, Rusya ile savaşa son vermek için diplomasiyi yoğunlaştıracak taslak planı ABD'den teslim almıştı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Zelenskiy'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

"Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." ifadesi yer alan açıklamada, Zelenskiy'nin de ABD Başkanı Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
