Zelenskiy, ABD ile Silah Tedariki Anlaşmalarında Mutabakata Vardı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ile silah tedariki anlaşmalarının temel ilkelerinde mutabakata vardıklarını açıkladı.

Zelenskiy, paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna ordusunda daha fazla genç vatandaşın sözleşmeli asker olarak görev yapması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahların tedariki için çalışmalar yürüttüklerini belirten Zelenskiy, bu konuda Savunma Bakanı Denis Şmigal'in müttefiklerle görüşmeleri sürdürdüğünü ifade etti.

Silah tedariki konusunda ABD ile yapılacak anlaşmalara ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Zelenskiy, "Bugün ayrıca ABD ile silah anlaşmalarının temel ilkeleri konusunda mutabakata vardım." bilgisini paylaştı.

Konuya dair daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğünü anımsatan Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Geniş kapsamlı anlaşmalar hakkında Başkan Trump ile görüştüm ve bunları hayata geçirebileceğimize inanıyorum. Bu adım, hem ülkemizi hem de müttefiklerimizi ve ortaklarımızı güçlendirecektir."

Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, "Rusya'yı barışa zorlamak için şimdi harekete geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.