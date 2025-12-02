Haberler

Zelenskiy, ABD ile Barış Planı Üzerinde Çalıştıklarını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek barış planı üzerinde ABD ile işbirliği içerisinde çalıştıklarını duyurdu. Zelenskiy, Cenevre Belgesi'ne dayanan toplantılar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandıracak barış planı üzerinde ABD tarafıyla birlikte çalıştıklarını belirterek "Çalışmalar, Cenevre Belgesi'ne dayanıyordu ve bu belge (barış planı) daha sonra geliştirildi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırladığı barış planına ilişkin görüşmelerin ABD'de yapıldığını anımsattı.

ABD'deki toplantılara katılan Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un başkanlığındaki heyeti kabul ederek kendilerinden bilgi aldığını aktaran Zelenskiy, telefonda konuşulamayan konuları yüz yüze görüştüklerini kaydetti.

Umerov'un ABD'li yetkililerle barış planına ilişkin çalıştığını ve bu görüşmelerde Ukrayna için "temel" konular hakkında ABD tarafını bilgilendirdiğini kaydeden Zelenskiy, "Çalışmalar, Cenevre Belgesi'ne dayanıyordu ve bu belge (barış planı) daha sonra geliştirildi." dedi.

Zelenskiy, kendisinin de Avrupa'da son iki günde yaptığı görüşmeler hakkında heyeti bilgilendirdiğini belirterek "Rusların, Amerikan tarafıyla yapacakları görüşmelere hazırlık olarak yeni dezenformasyon kampanyaları başlattığını belirtmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD tarafıyla yakın işbirliği içerisinde bulunarak çalışmaları sürdürmek için heyete talimat verdiğini aktaran Zelenskiy, cephedeki gelişmelerle ilgili müttefikleri bilgilendirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Trump'ın vurmaya hazırlandığı ülkenin lideri mitingde dans etti

Trump vurmaya hazırlanıyor, ülkenin lideri eğlence peşinde
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.